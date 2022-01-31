日本東京都COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續發燒，專用病床使用率已接近50%。首相岸田文雄今天被問到是否對東京都發布「緊急事態宣言」時說，目前還沒有進行檢討。

東京都30日新增1萬5895例確診病例，創週日新高紀錄，也是連續4天單日新增逾1萬5000例；截至30日止，東京都專用病床使用率已攀升到48.5%，接近東京都啟動檢討是否籲請中央發布「緊急事態宣言」的50%門檻。

日本放送協會（NHK）報導，岸田今天談到是否對東京都發布「緊急事態宣言」時說，至少目前中央政府還沒有進行檢討。

岸田說，中央已在東京都實施「防止蔓延等重點措施」，將確認實施效果並關注疫情發展等，在跟地方政府進行合作的同時來進行綜合判斷，這是中央政府基本的想法。

日本內閣官房長官松野博一上午受訪時說，發布「緊急事態宣言」會對個人權利帶來嚴格限制，必須慎重地進行檢討；重症患者病床使用率也是一項重要指標，有必要持續關注。