我國捐贈索馬利蘭共和國的15萬劑國產高端疫苗已於30日順利運抵索國首都哈爾格薩，由索國衛生部長Hassan Mohamed Ali Gafadhi及我國駐索馬利蘭代表處代表羅震華共同在哈爾格薩國際機場舉行贈交儀式，羅代表向索國政府與人民轉達來自台灣的溫暖與善意。

外交部指出，自從109年初新冠肺炎（COVID-19）爆發以來，全球疫情至今依然嚴峻。為共同因應疫情威脅，並以實際行動協助友好國家防疫。

外交部說，在索馬利蘭政府正式核準我國產高端疫苗緊急使用授權（EUA）後，我國政府也在上（110）年12月宣布援贈15萬劑高端疫苗予索國，以協助防範疫情擴散，以具體行動體現民主自由夥伴相互扶持，證明台灣與索馬利蘭是「患難見真情」的好朋友。

外交部表示，我國政府將在台索兩國對民主、自由的共享價值基礎上，持續穩健強化雙方在各項領域的合作關係，共同為全球團結防疫及捍衛普世價值，持續貢獻良善力量，讓「善的循環」溫暖茁壯。