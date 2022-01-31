今晚是家家戶戶吃團圓飯的除夕夜，蔡英文總統日前現身文化總會「馬祖國際藝術島」的特別企劃，到台北市萬華的「家香味」餐廳，親自下廚料理紅糟土魠魚、以及老酒滷肉飯等充滿「馬祖滋味」的傳統美食。

文總指出，家香味第二代女老闆米蘭達不僅為蔡英文總統精心準備創意料理的菜單，愛貓「元寶」也大方現身，當總統錄製向國人拜年的影片時，元寶更直接湊到鏡頭前向總統討摸。

文總與連江縣政府共同舉辦的「2022馬祖國際藝術島」，將於年後的2月12日開展，由41組藝術團隊與在地共創，在四鄉五島展出的39件作品及3個空間。

「島嶼味蕾實驗室」則由策展人黃鼎堯發想，此計畫從馬祖寄出當地的食材給台灣15組地方友善店家，邀請收到的店家展開「馬祖開箱」行動，用料理創造台灣與馬祖之間的交流，而萬華的家香味則是受邀店家之一。

文總指出，家香味老闆米蘭達（本名周孟儒）雖未曾造訪馬祖，但父親、也是第一代老闆周吉良，半世紀前曾在馬祖北竿當兵。米蘭達從小聽爸爸講述服役往事，讓她對馬祖多了一份親切感。

文總說，這次受邀「馬祖開箱」便欣然接受挑戰，並發想出創意料理，用紅糟醃製土魠魚肉塊來降低魚腥味，並且增添甜美而解膩的滋味；另外還將馬祖老酒入菜，用老酒的微酸降低豬肉的油膩，烹調出清爽的「老酒滷肉飯」。

蔡英文總統在文總的邀請下，現身擔任家香味「馬祖開箱」計畫的神秘嘉賓，讓家香味全家人既興奮又緊張。蔡英文親自下廚，參與了紅糟醃製土魠魚肉和翻拌老酒滷肉汁的料理過程，也在食材烹煮完成後品嚐「驗收成果」時，稱讚米蘭達的創意料理既美味又溫暖。

蔡英文說，馬祖是國家安全的第一線，也是國土防衛的前哨，天氣很冷，國軍在這裡執勤很辛苦；總統也對當地的「刺鳥書店」印象深刻，表示軍用據點從備戰轉為藝文展演的場域別具意義。

聊到周老闆在北竿當兵時，蔡英文則說，北竿真的是非常純樸而且景色優美的地方，蔡英文也對米蘭達說，「一定要全家陪爸爸回去馬祖走走，聽他說說當年的故事，看看馬祖藝術島的新面貌。」

蔡英文表示，過去這一年，因為疫情，大家生活都很不容易，特別是萬華也走過很辛苦的一段路。有許多店家發動串連，相互支持互相鼓勵，而家香味也是其中一員，感謝你們串聯起這麼多的美好。希望在這個冷冷的冬天，透過料理寒冬送暖，迎接虎虎生風的新年，祝福全體國人同胞新年快樂、闔家平安！

蔡英文也提到，馬祖的四鄉五島，是我們的「國之北疆」，也是自然風景獨特、歷史人文薈萃的美麗島嶼。過去的馬祖，經歷了長達半世紀的戰地任務，守護了我們的民主及家園；如今的馬祖，要透過藝術及文化的視角，以新舊並存、風土交會的形象，展現在世人面前。

馬祖就像是一罈醇厚美味的老酒，這次用藝術島的計畫，將馬祖久經時光醞釀的深厚底蘊，讓世人看見，誠摯邀請大家規劃一趟跳島藝術之旅，蒞臨獨具特色的馬祖。

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