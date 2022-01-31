林志玲當媽了！ 除夕曬一家三口照「終於等到小天使」 三個月前早洩密

林志玲2019年嫁給日本「放浪兄弟」（EXILE）成員AKIRA，肚皮動靜成為外界關注焦點，今（31日）除夕宣布生子喜訊，正式升格為新手媽媽，得到外界滿滿祝福，為了求子曾吐露「我許願許了一輩子，老天爺應該聽得到」，讓外界感到不捨，據悉，Akira不僅未施加壓力，更是一句話霸氣擋下外界催生壓力。

林志玲2019年結婚後，傳出為了一圓生下龍鳳胎夢想，到台大醫院進行「三代試管」計畫，前前後後至少花費40萬元，消息傳出後，她罕見動怒並發聲明駁斥：「立即停止一切衍生侵害，並針對後續處理，提出合理回應」，不過她出席代言活動時，曾表示：「我好像許願許一輩子了，老天爺應該有聽到」，不難感受到她對求子的渴望。

肚皮動靜成為外界關注焦點，林志玲的壓力可想而知，當時Akira霸氣表示：「對我來說，志玲就是我的孩子」，一肩扛起來自外界的輿論壓力，林志玲去年6月曬出夫妻2週年甜蜜合照，在那之後半年以來，都只有曬出露臉自拍照，巧妙避開全身照，似乎有意不讓懷孕一事提早曝光。

如今林志玲發佈生子喜訊，並在社群媒體發文「終於、終於等到小天使誕生到我們家，很希望在這個美好的一年初始和我愛的每一個人分享我衷心感激的喜悅～也謝謝大家一直以來的祝福和打氣」，透露出初為人母的喜悅。