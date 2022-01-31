台灣車流量大，需要靠交通號誌管制，不過有些紅綠燈的秒數卻長達99秒，一名網友表示，在台北等紅綠燈，很多都要等99秒，尤其是上下尖峰時段最常見，好奇「為什麼這麼多99秒紅燈？」貼文曝光後，引發網友熱烈討論。

原PO日前於PTT八卦板指出，台北的有很多的紅綠燈都是長達99秒，有的從綠燈轉為紅燈一開始還沒倒數，過了幾秒後才開始出現99秒到數畫面，尤其是上下尖峰時間最常看到，一個路口內就有好幾個99秒紅燈。

原PO透露，以前到美國時，雖然尖峰時間的人車流量跟台北一樣多，但幾乎沒有99秒的紅燈，好奇詢問「為什麼台灣這麼多99秒紅燈？」

貼文曝光，引發網友共鳴，「台灣交通亂源之一就是紅綠燈秒數，有的紅燈可以快2分鐘」、「台灣紅綠燈的秒數設定真的是個迷 ，難怪交通永遠大亂、「我早就覺得設計有問題了，等完99秒紅綠燈，過兩個路口又要再等60秒紅綠燈，整天等紅燈就飽了」。

留言中也有人分析，若紅燈的秒數愈短，在單位時間內路口紓解的效率也會比較差，原因在於起步有延滯，單位周期時間愈短，延滯時間就拖越久，並不會有助於舒緩交通，「所以可以觀察凌晨、晚上及下班時間的號誌，秒數周期都是不一樣的」。