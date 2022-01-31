我國世界羽球球后戴資穎在1月25日成為史上首位統治長達200周的球后，繼去年奧運、世錦賽後再次成為世界焦點，而去年她參加的比賽其實不多，大家也很好奇，除了訓練之外的她都在做什麼，今天在除夕夜她於社群分享日前拍攝影片的花絮照，亮麗打扮十分吸睛。

戴資穎因應春節以及台灣燈會在高雄，擔任防疫大使，穿上防疫背心錄製影片向大家宣導防疫相關內容，而除了親民的裝扮之外，她還公開了一張自己罕見的時尚美照，頂著一頭微捲髮、畫家帽，搭配格紋西裝外套、黑色長靴，搖身一變成為時尚模特。

戴資穎在今天公開照片的同時也不忘祝大家新年快樂，並吐槽了一下爸爸的拍照技術說：「後三張是來自爸爸的神奇視角，要把我填滿螢幕才可以，拍照當時他還切到我的頭才重拍，你們家的爸爸也這樣嗎？」藉此看出她和爸爸的感情相當不錯。

而戴資穎的爸爸戴楠凱除了為她掌鏡，也協助規劃她的比賽行程，在今年月初戴楠凱就有向外界初步提到戴資穎今年的比賽行程，表示她今年最快會在3月德國公開賽、全英公開賽登場，然後預計參加8月東京世錦賽、杭州亞運，因疫情緣故，仍挑選重點比賽參加。