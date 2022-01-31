台北市今早疫情指揮中心會議決議，2月1日起實施電影院影廳內禁止飲食，全程配戴口罩，外面餐飲部仍可販售食物。對於民眾在電影院吃東西是否會開罰？觀傳局回應，目前仍屬勸導性質，未有罰則。

北市副市長蔡炳坤說明，早上開會疫情指揮中心會議時，觀傳局對於電影院能否吃東西提出討論，由於影廳內人跟人都很近，最終決定影廳內禁止飲食，外面餐飲部可販售食物，不要帶進去吃，觀傳局將通知業者，現階段來看，還是介於2、3之間，春節期間有不錯的電影，呼籲大家看電影不要吃東西。

台北市政府日前公布2.5級規範「有條件禁止內用」，打滿2劑疫苗以上才能內用，反之則建議外帶、外送或使用獨立包廂，至於餐廳是否升級2.5級規範？蔡炳坤表示，一般餐廳一直在呼籲，沒打滿疫苗就外帶、外送，目前仍在呼籲階段，尚未強制實施。

觀傳局長劉奕霆補充，目前疫情警戒仍未升級，維持2級，北市府對於電影院觀影措施調整，進場人數沒有數限制，可依照原本影廳人數進場，飲食部分，業者可以在販賣部販售飲食，民眾也可在等待區飲食，但進到影廳內觀賞電影時，除了補充水分外，禁止飲食。

觀傳局指出，近日仍有不明感染源之確診個案，顯示疫情仍在嚴峻當中，對影城的觀影措施調整仍屬勸導性質。對於違規民眾是否有罰則？觀傳局補充，因目前市府措施仍屬勸導性質、未有罰則，希望民眾、業者能共體時艱，度過嚴峻疫情。