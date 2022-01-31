2022虎歲豐年春節到，農產品需求買氣大增，又適逢COVID-19疫情升溫，為確保批發市場運作順暢，台中市政府於年節前中後將持續不定期派員至台中各批發市場督導。農業局表示，會請市場積極查察，阻絕人為操縱價格的機會，並輔導各批發市場靈活調配供應量，確保農產品供應無虞。

農業局指出，今天是年前交易最後一天，台中果菜市場在清晨6點也順利完成拍賣，農業局長蔡精強、副局長蔡勇勝特別到場關心蔬果交易狀況，並向員工、承銷人拜早年。

農業局說，每逢年關前後是農產品交易量最大的時期，市府加強關注農產品價格波動，並請市場積極查察，阻絕人為操縱價格的機會，並輔導各批發市場靈活調配供應量，確保農產品供應無虞。

近期漁獲平均拍賣價格154.1元／公斤、毛豬平均拍賣價格75.3元／公斤、花卉平均拍賣價格59.6元／把，與去年同期差異不大；蔬菜平均拍賣價格19元／公斤，較去年23.4元／公斤下跌19％；水果平均拍賣價格57.9元／公斤，較去年49.6元／公斤上漲17％，但尚在合理範圍，且無再上漲趨勢。

市府對品質把關也毫不馬虎，近年輔導台中果菜運銷股份有限公司完成設置質譜儀快篩儀器並進行大型冷藏庫興建工程，讓消費者買到的農產品皆是安全又新鮮。

針對COVID-19疫情，農業局強調，與各市場建立緊密連結，除強化落實戴口罩、實聯制、勤消毒等基本防疫作為外，也請各市場研提防疫計畫及出現確診的應變措施，例如透過人員分流及延長、分段、分區拍賣方式達成人員降載等。

農業局強調，農產品批發市場是農漁民與消費者之間連接的樞紐，對民生供應及物價穩定至關重要，雖然已預先擬定各市場出現COVID-19確診時的應變計畫，但預防勝於治療，市府與市場端會持續密切合作，將市場出現感染的機會降至最低。