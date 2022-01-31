台灣名模林志玲3年前在台南美術一館完成結婚大事，台南市長黃偉哲準備12樣「嫁妝一牛車」的賀禮，31日牛年除夕夜傳來她生子消息，黃偉哲再送上在地的黑芝麻油與俗稱月子餅的椪餅，作為她喜獲麟兒的賀禮。
林志玲為台南女兒，3年前她與日本放浪兄弟Akira在台南市完婚，成為全台矚目的世紀婚禮，婚禮會場選在母親姓氏的吳氏宗祠內，喜宴選在南美1館。
台南市文化局當年為了這場林志玲婚禮破例修改古蹟館的租借規定，南美一館更改為可接受申請作婚宴場地的場館。當晚南美一館前擠爆數千位觀禮民眾，爭睹「王子與公主」般的轟動婚禮，人群幾乎癱瘓附近街口交通。
黃偉哲當年將林志玲出嫁視為台南嫁女兒喜事，送上「嫁妝一牛車」在地農產祝賀，包括下營蠶絲被與枕頭、東山龍眼干龍眼甜蜜、義豐冬瓜糖、七股彩色鹽、佳里牛蒡、新化醬油、龍崎竹炭（柴）、後壁冠軍米與六甲越光米、西港與善化胡麻油、楠西梅醋，西港藺草包與藺草帽。
台南市政府表示，當年準備的嫁妝內就有「早生貴子」含意，包括龍眼干、冬瓜糖冬瓜條，有台諺「吃甜甜生厚生」的祝福，還有號稱「男性威爾剛_的牛蒡，暗示意味十足。
林志玲在牛年最後一天喜獲麟兒，是春節期間難得頭樁全民祝福的喜事，她的婚禮場地之一吳氏宗祠31日上午就有民眾燒金紙祭拜祖先。
台南市政府送上黑芝麻油和椪餅祝賀，提供她用來料理麻油雞調理身體，另外椪餅打上雞蛋，以麻油煎煮，即是台南古早味的月子餅。
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