黃少祺、韓瑜祝福觀眾新年快樂。（三立提供）

黃少祺、韓瑜祝福觀眾新年快樂。（三立提供）

三立八點台劇《天之驕女》年前趕戲，就是為了讓辛苦一年的所有演員好好放個年假，預計於初六開工。劇中暗黑夫妻檔黃少祺與韓瑜跳脫以往的演出，透過亦正亦邪的角色來過足戲癮。黃少祺今年過年比較不一樣，因為兒子去美國讀書不在台灣，老婆也去陪小孩，所以就他一人在台灣過年。他表示今年過年不會有太多的安排，剛好劇組有放幾天假，應該就會好好休息，吃大餐、吃美食，最想做的事就是把想看的影集全部看完。韓瑜則笑說以為他是孤單老人。

黃少祺表示，他很想兒子，每天都會跟兒子視訊，有時視訊就開著，就不會關；日前也寫信給兒子，因為大兒子剛好在國外過10歲生日，爸爸卻不在身旁，他信中寫道：「2022是你在美國求學開始第一年，萬事起頭難，但是我相信你一定能克服各種適應與困難，也期待兒子能成長茁壯，希望他們在美國的生活越來越棒」，充分表現出父愛。

黃少祺說其實過年他還是會回家與媽媽吃飯一起過，因為家裡有8口人會聚在一起，還是有年味。提到過年包紅包，韓瑜則開玩笑說自己平時太不孝順，所以過年是一定會包個大紅包給媽媽。

韓瑜覺得年紀越增長過年氣氛越淡，好像過年跟平常的日子相比沒什麼特別的，過年就是多一個儀式感，大家去吃很好吃的東西，有一起團聚的感覺。