台北市今宣布，明起電影院「影廳內禁飲食」，全程配戴口罩，外面餐飲部仍可販售食物。對於新北市是否會跟進？新北市新聞局長張愛晶表示，新北市業者依目前中央電影院防疫指引，會持續嚴謹落實相關防疫措施。

為加強年假期間電影院防疫工作及保障民眾觀影品質及公共安全，新北市新聞局年前即會同消保官針對轄內16家電影院影業管理、防疫措施、公共安全及消費者權益加強稽查，並向業者重申防疫管理規範，要求業者務必落實相關規定，保障民眾觀影權益，讓市民一起平安健康過好年。

新北市要求電影院業者務必配合文化部1月份修訂公告最新的「電影院防疫管理措施」，要求電影院工作人員及從業人員應完整接種2劑COVID-19疫苗且滿14日，或每週1次抗原快篩或PCR檢驗陰性後，才能得提供服務，並落實觀影民眾及工作人員應佩戴口罩，規劃固定入口處由專人量測體溫，及執行實聯制等防疫規範，讓防疫工作無漏洞。