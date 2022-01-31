新冠肺炎疫情延燒，國內今新增55例確定病例，其中境外移入個案38例、本土個案17例。本土個案中有10例在隔離期間檢出，包括高雄港、礁溪長榮、農家樂都有延伸個案，另有一名染疫國中生，日前離開新北到台中玩，再南下到高雄與爸爸會合，目前感染源追查中。

指揮中心發言人莊人祥表示，今日新增的本土個案為8男、9女，年齡介於未滿10歲至80多歲，其中高雄9例、桃園7例、台北1例。

高雄新增的9例個案，為高雄港相關5例，主要是同住家人，另礁溪長榮諾貝爾幼兒園相關3例、感染源不明國中生1例。莊人祥說明，這名國中生19日發燒，原本在新北，26日與家人到台中玩，26日到高雄與爸爸會合，感染源追查中，包括高雄、台中、新北都會根據足跡做疫調；

桃園新增的7例，2例為龍潭退休男（案18514）曾用餐的農家樂群聚，1例八德男（案18757 ）的物流公司相關、2例加貝爾幼兒園，另有2例為亞旭電腦相關；

北市今則新增1例房仲群聚相關，為補習班學生的媽媽。莊人祥表示，17例本土個案大部分先前都有掌握，目前疫情還在控制之中。

至於境外移入個案為26男、12女，介於未滿10歲至70多歲，分別自美國(19例)、中國大陸(2例)、厄瓜多、日本、巴拿馬、比利時、韓國、越南及沙烏地阿拉伯各1例移入；另10例調查中。入境日介於今(2022)年1月14日至1月30日。

截至目前，國內共累計1萬8790例確診，分別為3,671例境外移入，1萬5065例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

去年至今累計851例死亡，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、台北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另13例為境外移入。

指揮中心呼籲民眾，應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。