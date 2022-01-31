台南市長黃偉哲31日上午視察保安宮有零售市場防疫措施，現場發送口罩提醒攤商與市民注意防疫工作，放送告知台南「今天（除夕）加零」好消息，呼籲大家持續遵守防疫規定，一起守住這波新冠肺炎疫情。

適逢除夕，傳統市場上午出現大批採購人潮，黃偉哲到中西區保安市場視察防疫措施，拿起麥克風提醒民眾遵守防疫規定，告知台南市31日未新增確診者，現場發送口罩，提醒攤商與市民注意防疫。

黃偉哲提醒，春節期間，民眾外出到各場所務必落實實聯制、體溫量測及酒精消毒，全程配戴口罩、保持社交距離、不邊走邊吃，進入市場前，若發現人潮太多，可另擇時間採買。

現場不少民眾表示來市場採買年夜菜食材，了解新冠肺炎疫情嚴重，承諾會趕快買完即離開。

台南市經發局市場處表示，已發送全市公有市場及周邊攤販實聯制QR CODE圖案，數量超過6000張，另外利用AI智慧防疫系統，透過影像辨識技術估算場域人數及是否有配戴口罩，市場及夜市出入口處設置防疫噴霧門，提供進出人員噴灑消毒，加強防疫強度。

台南市經發局推薦市民多利用「台南便利送」電商整合平台，媒合傳統市場、大賣場、商圈及物流業者，不用到市場人擠人，即可購買生活所需，攤商也能維持營收。

台南市市場處表示，每日休市後都會加強攤舖位清消，指派專人在出入口負責執行民眾實聯制、噴酒精、環境消毒、巡視熟食遮罩等，共同守護傳統市場的安全。