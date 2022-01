林志玲在除夕宣布當媽。(中時資料照)

「第一名模」林志玲今(31日)除夕宣布產子喜訊,與老公AKIRA晉升為新手爸媽,除了攻佔台灣各大媒體版面,就連日本媒體也以頭條新聞接連報導,還一度登上日本推特熱搜榜,日本網友更對她47歲高齡產子感到相當佩服。

林志玲今(31日)宣布產子喜訊,立刻攻佔台灣各大媒體版面,臉書短短5小時就吸引32萬人按讚,更有多達2萬多則祝賀留言,顯現出她的極好人緣,此外,日本多家媒體更將「林志玲為AKIRA添子」的喜訊,當做頭條新聞報導,也讓林志玲的名字一度登上日本推特熱搜榜,尤其許多日本網友對於她以47歲高齡生下小孩感到欽佩。

林志玲生子躍上日本各大媒體版面。(日本yahoo新聞)

老公Akira也在臉書公布喜訊,曬出「一家三口」的全家福合照,開心表示:「Thank you for coming into our family ‼️只要持續抱持正面的希望,前方就會有充滿愛的明亮未來!明天就是新年了,衷心期盼能藉由分享這份愛和感謝的心情,預祝大家新的一年,都能有個美好的開始‼️謝謝大家總是給我溫暖的鼓勵,今後我將更加精進自己,希望大家能繼續給予支持與指教」,藏不住初為人父的喜悅。

林志玲去年迎來47歲生日,就開心曬出自拍美照並發文「感謝生命」,隔日又再度表示「感謝未來」,似乎就在暗示即將迎接肚裡小生命來到世上,不過當時她僅回應這些文章是想延續先前推出的「心玲小語」的想法,不願讓壞孕一事搶先曝光。