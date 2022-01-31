人氣YouTube頻道「Pan Piano」（小P)以不露臉的方式，搭配性感的COSPLAY裝扮彈奏時下流行歌曲而爆紅，成功受到大批國內外粉絲的喜愛，頻道吸引近300萬粉絲追蹤。而先前曾一度因尺度過大而遭到停權的她，近日再度發出「遭YouTube修理」的消息，讓粉絲們哀鴻遍野。

小P不僅琴藝精湛，過去也經常在影片中穿上火辣的穿搭秀出凹凸有致的好身材而吸引眾多海內外網友觀看瀏覽，但疑似尺度太過火辣，去年底時便遭到版權蟑螂盯上，頻頻收到版權侵害警告，害得小P無法上傳新影片，更可能在數日後遭到停權，所幸之後順利解決，成功化解危機。

但沒想到事情才經過1個月，小P在本月29日再度於臉書粉絲發文，表示「我是小P，抱歉要跟各位報告，Pan Piano頻道的營利功能暫時被YouTube停止了，現在小P這邊正在聯絡YouTube確認狀況。有後續消息，會馬上通知大家」並在留言處tag官方帳號，希望能趕緊出面處理。

網友看到後也感到相當傻眼，紛紛留言替她抱屈「YT欺人太甚」、「該轉移平台了YT沒用了」、「YT的童貞AI又來？」、「該不會黃標吧」、「拜託，這樣我以後要去哪看音樂」、「又來了？真的是莫名其妙啊！YT快點修好你們的AI機器人啊」、「剛gmail看到訊息 還想說怎麼了，只希望一切可以趕快恢復讓小P過個好年」。