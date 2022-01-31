今天在NBA場上太陽以115：110險勝馬刺，拿下一波10連勝，目前以40勝9敗的戰績傲視全聯盟，不過這場比賽他們打得不輕鬆，靠著末節36：19的攻勢才辛苦拿下比賽，此戰布瑞吉斯(Mikal Bridges)、戴文布克(Devin Booker)、保羅(Chris Paul)都飆破20分，成為致勝功臣。

這場比賽馬刺的穆雷(Dejounte Murray)和懷特(Derrick White)雙雙缺席，但麥克德莫(Doug McDermott)、沃克(Lonnie Walker)接下得分大任，分別拿下24和22分，此外麥克德莫貢獻全隊最多的6記三分球，整體命中率也高達6成，完全是馬刺今天的奇兵。

首節比賽打完馬刺先以31：23領先，但次節太陽展開反撲，保羅一開始就連續投進3球扭轉氣勢，布瑞吉斯、戴文布克也雙雙加入戰局，以9：2的小高潮結束上半場，追到只有5分落後，這時保羅已拿下10分5籃板9助攻，布克15分。

下半場馬刺外線準星打開，將比數拉開到91：79，最後一節則換太陽展開外線火力，打出一波15：2大反撲，和馬刺展開拉鋸戰，最後剩1分多鐘時太陽靠著布克連飆2記外線取得112：108領先，最後持續把握優勢拿下比賽。

Points: 20

Assists: 19

Year: 17

CP3: 🔥 pic.twitter.com/3pmWDBoaNi — NBA on ESPN (@ESPNNBA) January 31, 2022

比賽最後布瑞吉斯砍下26分8籃板，布克轟下28分貢獻4記外線，而當家控球保羅則打出亮眼數據，全場拿下20分8籃板19助攻1抄截1阻攻，差1個助攻就能完成「雙20」，而且他的命中率也相當高，有56.3%、外線3中1、罰球2中1，失誤僅2次。