女網友分享自己買到一整箱的「雙黃蛋」。（翻攝臉書社團《●【爆怨公社】●》）

春節到來竟出現雞蛋荒，不少民眾抱怨不是買不到雞蛋就是價格昂貴。一名地方媽媽就抱怨，真的買不到「一顆蛋」！因為她買了一整箱，一煮才發現全是雙黃蛋，讓她十分疑惑，還說自己的女兒也是雙胞胎。眾多網友除了高喊「買樂透」，也有內行人解惑，表示這是特別挑出來的，有專門在賣雙蛋黃的蛋，這名地方媽媽應是剛好買到。

一名女網友在臉書社團《●【爆怨公社】●》發文：「太難了！真的買不到『一顆蛋』，一整箱煮完全部都是雙蛋黃，誰能解惑為什麼一整箱都雙胞蛋？PS...我女兒也是雙胞胎」。只見她分享的照片，不論是煮熟的、還是剛打出來生的，真的全部都是雙黃蛋！

這篇29日發出的文章，目前以獲得1.1萬個讚，網友紛紛表示：「太幸運了」、「買樂透」、「雙胞胎之家」、「炫富不稀奇了，炫蛋才是真正富有」、「蛋荒還都買到雙蛋，運氣好好，快去買樂透」、「太扯了！難怪全台蛋量少一半，都跑到你家去了！」

不過也有知情的網友指出，「雙蛋黃有特別挑起來」、「賣蛋的放錯了 這個特意挑選另外賣的」、「這種蛋都會特別挑起來！最有可能是擺錯，然後樓主剛好買走了！」、「司機慘了……搬錯貨」、「我記得有專門賣這種雙蛋黃的，給老人家祝壽的（還是幹嘛的忘記了），然後你剛好買到這種的」。