台中市31日無新增本土確診個案，但接獲新北衛生局通知確診者有台中足跡，即便適逢除夕，市長盧秀燕火速召開台中市疫情指揮中心會議，要求衛生局展開跨地、跨局處疫調，並指示環保局清消足跡，下午召開線上記者會向市民報告。盧秀燕呼籲市民，春節期間絕對不能掉以輕心，請大家提高警覺，足跡重疊者可進行篩檢，也請盡量減少非必要移動，保護自己、保護家人。

台中市公布新北個案在台中的族。（圖／台中市衛生局提供）

盧秀燕說，雖然疫調時間較短，仍先儘速公告目前已掌握足跡，後續也會持續追蹤、滾動式更新疫調資訊，呼籲有足跡重疊或這幾天身體不舒服者可至三家醫院進行篩檢，分別是中國醫藥大學附設醫院癌症中心大樓側門後端戶外篩檢站（1／31-2／2）、中山醫藥大學附設醫院急診戶外採檢站（2／1）、澄清醫院(平等院區)急診室篩檢站（1／31-2／1），可至衛生局官網或臉書查詢詳細篩檢時間。

衛生局副局長邱惠慈說，上午接獲新北市通知今日新增的確診個案18905是名13歲的男童，1月25、26兩日有台中足跡，包括1月25日與母親搭乘自強號火車至台中火車站，入住高苑商旅中正店，後續搭乘公車至審計新村，再到漢口路上的古猗園灌湯包用餐，晚間21時赴元春鐵板燒中華店用餐；隔日1月26日到成功路上的信兵衛手作丼飯壽司生魚片店用餐，再到台中火車站鐵支路咖啡交易所喝咖啡，接著乘坐自強號火車赴高雄左營站。

「疫調到哪裡、清消到哪裡！」環保局長陳宏益表示，接獲消息後，已組織清消團隊至各地清消，已知公共足跡點都進行清消，經發局也會通知店家店內清消，獲市府同意後始可復業。

觀旅局長韓育琪說明，確診者及其母親1月25日入住台中高苑商旅中正店，經查該時段僅有7人入住(含確診者及其母親)，另該日有4名員工上班，1月29日再入住1人，皆已造冊通知篩驗，旅店今日下午也會完成清消落實防疫安全。

交通局長葉昭甫表示，確診者1月25日當天曾搭乘300、79、307路公車，駕駛均已進行快篩，皆為陰性，車子並召回進行清消，提醒民眾當天有搭乘這三班公車者，可進行快篩。