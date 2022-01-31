高雄市政府公布31日確診個案足跡。（高雄市府提供／洪靖宜高雄傳真）

高雄市政府公布31日確診個案足跡。（高雄市府提供／洪靖宜高雄傳真）

高雄市政府公布31日確診個案足跡。（高雄市府提供／洪靖宜高雄傳真）

高雄市政府公布31日確診個案足跡。（高雄市府提供／洪靖宜高雄傳真）

高雄市政府公布31日確診個案足跡。（高雄市府提供／洪靖宜高雄傳真）

本土疫情未停歇，高雄市31日新增9例確診個案，高雄市長陳其邁除夕仍坐陣市府召開防疫會議，雙傳播鏈8例中有3個屬大寮幼兒園匡列隔離中發病，5例與高雄港有關，其中一確診個案曾到牙科就診，1名醫護人員因此染疫，現陸續通知採檢中。

高雄市31日新增9例確診個案，其中5例與高雄港有關，其中3人匡列為隔離期發病，但有一例為高雄港第二波，有某牙科診所1名人員確診，為案18889，是案18775的牙科就醫時接觸者，陳其邁強調，目前要優先處理的就是該診所醫護人員和病患，目前匡列122人，陸續通知採檢中，目前有採檢的都陰性，其餘採檢中。

另外一例案18904是和案18496、18902、18903是鄰居，生活空間有重疊，因此染疫，為確診個案同公寓住戶，目前該公寓已經清消和篩檢，住戶和附近可能接觸風險人員進行篩檢。高市衛生局簡任技正潘炤穎表示，目前該旗津公寓匡列整棟住戶，周邊社區民眾都家戶進行採檢，截至31日上午為止匡列22人隔離，社區採檢200多人。

另外3例為大寮幼兒園，新增6歲的案18883為案18749同學，，另外案18882及18891為確診個案18820的父母，都為隔離期發病，幼兒園一開始就擴大匡列，確診個案都在匡列範圍中，幼兒園已經累積7例確診個案，同班為多，不同班為1例但都是同一樓層。

高市衛生局簡任技正潘炤穎表示，另其中一名案18905為來自新北市的10多歲男性，於寒假期間25、26日到台中，26日搭乘台鐵到高雄，可傳染風險在高雄，包含27日17時至18時搭乘公車到新光三越站、20時30分至21時搭回大中路口，18時10分至20時25分都在高雄大遠百；28日則是搭乘捷運從巨蛋站到前鎮高中站，及從前鎮高中站搭回巨蛋站，18時30分至19時30芬都在漢神巨蛋。初步疫調，該個案有親友從中國入境，24日解除隔離後26日有和個案及其家人接觸，可能傳染途徑仍在釐清中。