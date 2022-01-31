今（31日）晚就是除夕夜，一名網友在網路上分享，婆婆和公公因為細故大吵一架，等家人回神時，婆婆早已收拾好包袱並離家出走，就連公公也吵著要離婚，讓她崩潰地說，「除夕耶，到底在搞什麼啦！」

這名人妻今在爆料公社App匿名公社發文，透露今日上午在婆家吃飯時，公婆為了供桌上的菜色起爭執，兩人大吵一架之外，婆婆還氣到把碗筷一放，隨即離席。

人妻表示，她與家人起初以為婆婆只是回房間冷靜情緒，殊不知過一陣子就聽到車子發動的引擎聲，他們趕緊追出去時，婆婆早已開車離去，而婆婆房間內的行李箱也不見，試圖撥打婆婆的手機都無人接聽。最令她頭痛的則是，公公見狀也生悶氣，揚言說要與婆婆離婚，讓她好崩潰，直呼「除夕耶，到底在搞什麼啦！」

女網友崩潰，除夕這天到底在搞什麼。（翻攝爆料公社App）

文章曝光在網路上後，不少網友留言回應，「大過年的在演哪一齣」、「怎麼這樣啊」、「老人就回到小孩的腦袋，這只會一年比一年嚴重」；也有網友開玩笑表示，大概婆婆是覺得菜色不好，才帶行李箱到賣場採購，晚些時間就會回家了。

原PO事後也在留言區補充說明，表示公婆僅是因為一盤花枝大吵一架，而她現在兩面不是人，也不敢跟公公搭話，只能靜靜的聽公公抱怨與碎念，真的讓她心好累。