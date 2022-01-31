桃園雲豹職業籃球隊農曆年前戰績1勝9敗，在T1聯盟暫時墊底，總教練王志群指出，經過這10場比賽後，不管是球員們體能狀況、防守補位，亦或是團隊溝通仍不合格，他說：「球員在場上的表現，反映出我們訓練還是有不足的地方，過年期間會針對這些點做加強，進入全力備戰模式。」

雲豹農曆年假期預計休息5天，並在大年初四(4日)恢復訓練，王志群表示，放假前特別叮嚀球員，多利用放假時間觀看過往幾場的比賽，針對比賽細節檢討自我，大年初二更安排與球員們進行線上視訊，透過鏡頭安排肌力課程讓他們維持良好體能狀態，他說：「我相信球員都能自律，透過休假期間調整好狀態，期許年後比賽球員們都能以正面心態去應變，且更加專注於場上。」

目前雲豹戰績雖低迷，但身為隊長的鄭瑋仍時常鼓勵隊友，他說：「我常告訴他們，到了場上就展現平時訓練的東西，別害怕也別退縮，唯有不斷經由挫折，才會越來越進步。」談及新洋將吉倫(John Gillon)的加入，他認為自己與吉倫算是互補，兩人已搭配3場賽事，目前仍在磨合階段，教練王志群看好兩人未來在場上的搭配，也期望其他本土後衛的穩定、成熟度能再提升，並加強解讀比賽的能力。

當家射手杜譽城在1月22日封關戰對上中信特攻，三分球4投1中，僅留下3分紀錄，他笑說：「有時都會有迷信，似乎只要在中信的主場就有『魔咒』，去年12月11日在他們主場，三分球也是9投僅1中，導致想太多，出手時也會有點挫，不過身為職業隊的一員不能拿此當藉口，這段期間的任務則是我會趕緊把自己的狀態調適到最好。」

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