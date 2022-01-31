鄰近彰化南瑤宮的全國彩券行，這個月接連開出三張刮刮樂百萬元大獎，這兩天買氣明顯上升，店內人氣強強滾，業績成長3成。（謝瓊雲攝）

彩券行老闆尤敏豐都會將店內的刮刮樂彩券帶到南瑤宮參拜祈福，請求媽祖娘娘加持賜予好運。（謝瓊雲攝）

虎年即將到來，彰化市這家彩券行，今天有夠旺；彰化市南平街的全國彩券行，鄰近彰化市南瑤宮，不少香客年前來參拜點燈，順便前往彩券行消費試手氣，這個月竟幸運刮出3張百萬元大獎，消息傳出，許多民眾慕名前來，想在除夕夜給自己添個大紅包，業績一口氣成長3成，讓業者笑得合不攏嘴。

全國彩券行老闆尤敏豐表示，開店15年來雖未開出頭彩大獎，但今年運勢旺旺，這個月已經刮出3次刮刮樂一百萬元大獎，台彩昨天公布消息，他趕緊在店門外掛出紅布條、店門口也貼上紅紙海報，下午過後上門客人明顯增加。

今天一早彩券行剛開門營業，他就特別放鞭炮慶祝，並前往南瑤宮添香油錢、參拜祈福，還專程帶了一大袋的刮刮樂彩券，請求媽祖「加持」，讓大家都能刮出大獎。

尤敏豐表示，因為店就開在南瑤宮100公尺外，經常前往廟裡拜拜，年初他將刮刮樂彩券帶去祈福，祈求店內業績長紅、開頭獎，隔天一名年輕女子就從「1200萬大吉利」刮刮樂，幸運刮出二獎100萬元。隔周一對夫婦得知店內刮出百萬大獎，連續幾天都來光顧，第5天還真的幸運刮出「2000萬超級紅包」刮刮樂三獎100萬元；3天後財神爺又第三度降臨，約30歲女子同樣刮中「2000萬超級紅包」刮刮樂三獎100萬元。

他笑說，這兩天許多民眾返鄉過年，得知店內開出大獎紛紛來試手氣，一整天店內都熱鬧滾滾、業績旺旺，不只刮刮樂，也有選擇購買威力彩、樂透彩券的，投注機還一度當機將近半小時才修復，他連忙跟等候的客人連聲致歉，還好客人們都願意耐心等候，也希望南瑤宮彰化媽加持，春節期間能再開出大獎，讓大家都發財過好年。