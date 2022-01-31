台南市永康區許姓阿嬤31日零時許持2萬元現金到超商，稱要領取網購藥品，店員驚覺異狀報警，到場警員查看阿嬤手機簡訊，發現發訊號碼已被通報122次詐騙，領取的包裹的物品也不符合購買品項，極力阻止阿嬤付款保住老本，並在寒夜護送她回家。

台南市31日凌晨零時許天地寒冷，70多歲的許姓阿嬤卻獨自拿著2萬元現金到超商，準備匯款買中藥，店員直覺異狀報警。

永康警分局鹽行派出所陳信霖、林峻湰警員接獲疑遭詐騙案，趕往超商了解。

原來許姓阿嬤先在網路上看到一頁式的藥品廣告，疑遭詐騙購買藥物，隨即手機傳來訊息，她依照簡訊通知，半夜拿著2萬元現金到超商要匯款買中藥。

警方查詢阿嬤手機簡訊，發現電話號碼已被通報122次詐騙電話，兩位年輕的男警細心逐一釐清中藥品項，強調「對方賣給你的不是這個啦」一起合力勸阻阿嬤「他就是要騙你的錢」、「你不要再去買了」、「這種來路不明的藥不知用什麼裝的就要3500，很貴捏」。

許姓阿嬤在兩位警員合力勸阻下才恍然大悟，警方協助將包裹退回，成功阻詐。

警方保住阿嬤在年關前破財，見當晚街頭寒風冷冽，並開警車載送阿嬤回家，臨別叮囑她藥物要到醫院診斷後，依據醫師開藥才安全。