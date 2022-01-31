陸指台灣哪來副總統 民眾黨：罔顧事實 15:252022/01/31 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陸指台灣哪來副總統 民眾黨：罔顧事實 。本報資料照 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸外交部發言人趙立堅「台灣只是中國的一個省，哪來的什麼副總統。」言論，台灣民眾黨發言人張清俊表示，此番言論罔顧事實，請趙立堅先生不要矇著眼睛說瞎話。 他說，台灣不僅依據《中華民國憲法》選舉產生合法之總統、副總統，並且早已是一主權獨立國家。 他表示，趙立堅的說法，顯示北京當局仍拒絕正視兩岸現況，並企圖以錯誤的說法，在國際上混淆視聽，呼籲北京當局應停止發表這類無助於兩岸關係良性發展之言論，展現大國應有的自信與風範。 賴外交處女訪問 扁讚仕途加分 陸外交部批「哪來什麼副總統」 國民黨：譴責惡意發言 #副總統 #言論 #哪來 #罔顧 #事實 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 賴清德完成出訪行程 民進黨：提升台灣國際能見度 23:512022/01/30 政治 賴清德同框美國副總統後 黃暐瀚竟這樣評價 18:312022/01/28 政治 宏國總統就職 賴清德賀錦麗首次國際場合互動寒暄 06:402022/01/28 政治 看賴清德與賀錦麗互動 侯友宜：把自己的角色做好 16:332022/01/29 政治 尚青論壇》走上極端化的不是國民黨（龔建偉） 16:182022/01/30 尚青論壇 聽到「台灣哪來副總統」他竟轟國民黨 黃暐瀚臉書遭洗版戰網友 11:372022/01/31 政治 陳佩琪發文被抹黑 柯文哲妙舉「這例子」酸綠營贏到天涯海角無敵手 20:292022/01/29 政治 時論廣場》賴清德與華府的距離（徐勉生） 20:122022/01/28 時論廣場 自嗨給誰看 04:102022/01/29 時論廣場 賴清德視訊 裴洛西力挺台灣參與WHO 04:102022/01/30 焦點要聞 新聞透視》保障國安 言論自由仍不容侵犯 04:102022/01/31 政治要聞 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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