大陸外交部發言人趙立堅「台灣只是中國的一個省，哪來的什麼副總統。」言論，台灣民眾黨發言人張清俊表示，此番言論罔顧事實，請趙立堅先生不要矇著眼睛說瞎話。

他說，台灣不僅依據《中華民國憲法》選舉產生合法之總統、副總統，並且早已是一主權獨立國家。

他表示，趙立堅的說法，顯示北京當局仍拒絕正視兩岸現況，並企圖以錯誤的說法，在國際上混淆視聽，呼籲北京當局應停止發表這類無助於兩岸關係良性發展之言論，展現大國應有的自信與風範。