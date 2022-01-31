過年到了，不少人會買刮刮樂試試手氣，尤其過年才有的限定版「2000萬超級紅包」，最受歡迎。一名女大生分享，與高中同學心血來潮去買2000元一張的刮刮樂，買到第5張竟然幸運中了1萬元，且她還大方分享如何選出中獎彩券的密技，讓眾多網友高喊：「好運C（吸）起來」。

一名女大生在Dcard發文，和高中同學心血來潮去買刮刮樂，且鎖定2000元一張的，第一張就「貢龜」，老闆說一本只有4到5張會貢龜，讓她們不知自己是太幸運還是太衰？不過她們繼續買第二張，這次中了5000。

兩人又買第3張，再度貢龜；之後又中1200，賭性堅強的她們最後決定再買一張，這次她們不刮對獎區，只刮開條碼部分，直接拿給老闆刷。女大生分享影片，只見「嗶」一聲後，螢幕畫面竟出現恭喜中獎，刮刮樂獎金10000元，讓她們當場興奮到尖叫。

女大生更大方分享小技巧，表示一開始指定要13貢龜，後來指定要1中獎，再來又指定2貢龜，因此直覺12是大獎，果然中了，不過條件是要同一本刮刮卡。

眾多網友看完拚命留言：「C」、「CCCC」、「吸爆」、「好運吸起來」、「Cccc好運c起來」。不過一名自稱「彩券行打工仔」卻表示，一本2000元刮刮樂（共18張），至少會有兩張5000的或者一張10000，剩下就是2000、1000跟貢龜，所以有打平都很不錯，一張10000已經算超幸運，新開整本通常只有一張。

並勸大家「想試手氣千萬別買一本來刮，會賠爆，出現100000以上的獎項機率是非常低的，可能好幾百本刮刮樂才出一張十萬吧」。