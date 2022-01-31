名間親子公園去年底啟用後，立即成為旅遊熱點，預估春節連假將會帶來大量人潮，毗鄰的農產運銷公司將開放收費停車；南投警方也將加強交通疏導，並在園區設置機動派出所，也請家長注意小朋友的安全。

名間親子公園是南投縣第1座共融公園，高5公尺的溜滑梯有兩條長15公尺的滑道，最受小朋友喜愛，其他還有盪鞦韆、沙坑、親水等遊樂設施，因此，落成啟用後就造成轟動，每逢假日1天動輒數千人到訪。

大量的車流湧入，南投縣農產運銷公司外的停車場無法負荷，公司內部停車場，只有在周日不上班時才開放停車，每輛汽車收50元停車費可以抵消費，1天就收3萬多元。不過，還是有很多車輛無法進停車場，就停放在省道台3線兩側，造成交通打結。

因應春節連假可能帶來的遊憩人潮，農產運銷公司從大年初一到初六，開放內部停車場，總共停車空間近400格，希望能夠紓緩停車空間不足窘況。

由於許多車輛停在台3線兩側，遊客入園時穿越車水馬龍的省道，險象環生，因此，南投縣警局已畫設斑馬線，便利民眾通行；另外，由於園區面積遼闊，小朋友玩到忘我，家長一疏忽就看不到孩子，經常有人在找小孩、小孩哭著找媽媽的情況發生，因此，警方在園區設置機動派出所，並準備擴音器廣播，幫助一時「失散」的親子趕快重逢。

縣府提醒民眾，親子公園是戶外開放空間，相對比較安全，但在疫情期間，仍需落實入園實名制、清潔消毒等防疫措施。