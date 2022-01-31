台北市一名男房仲（案18375）一家3口染疫，傳播鏈延伸至松山區補習班群聚，今再添1例確診，為先前確診學童的母親（案18887），於陪同孩子隔離期間採檢確診。

台北市士林一家3口日前確診，其中房仲男（案18375）傳染給新北個案（案18397），案18397又去松山區南川麵館內用，傳染給幼兒園老師（案18590），老師再傳染給4名學童（案18713、案18714、案18744、案18745）及1名教職員（案18743）。

衛生局專委歐佳齡指出，今日北市本土確診個案有一位，來自松山區，為案18745同住家人，小朋友27日確診，為居家隔離的陪同家長，家長於29日喉嚨不舒服、發燒情形，經過採檢於31日確診，CT值為24。

對於補習關相關個案，歐佳齡說，匡列272人居家隔離，採檢一例陽性為18887，260人採檢陰性，還有11人檢驗中，相關擴大採檢125人，120人採檢陰性，5人檢驗中。