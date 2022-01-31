英國籍男子傑克騎腳踏車環島，預定從仁愛鄉穿越合歡山到花蓮縣，不過，由於他只穿著短衣短褲，難耐高山低溫，因此受困小風口；警方協助他脫困，並建議他備妥禦寒衣物，再重新挑戰橫越合歡山公路。

仁愛警分局翠峰派出所警員賴奕祥，30日晚間6點接獲花蓮縣警局新城分局合歡派出所通報，指稱英國籍男子傑克獨自騎腳踏車上山，因寒冷受困於合歡山小風口停車場，亟需協助；員警立即請合歡派出所同仁，將傑克載到翠峰派出所。

翠峰派出所副所長陳建閔，發現傑克竟然只穿著短衣、短褲，而當時所外的溫度只有7℃，警方立即開啟鹵素燈和煤爐讓他保暖，並提供薑茶和泡麵給他食用。

原來，傑克是熱愛運動的英文老師，4天前獨自騎腳踏車從台南市出發環島旅行，預定30日循台14甲線合歡山景觀公路前往花蓮，但因山區天氣寒冷、體力不支，所以滯留在小風口停車場進退兩難，所幸路過民眾發現向警方報案才得以脫困。

由於適逢低溫特報，憑傑克身上現有的裝備，根本無法連夜橫跨合歡山到花蓮，因此，警方建議傑克先折返埔里的民宿休息，備妥禦寒裝備後再繼續環島旅行；傑克採納警方的建議下山，警方為預防傑克因氣溫過低造成身體不適，還贈送雪褲及輕便雨衣。

仁愛警分局表示，近日氣溫驟降，高山地區平均氣溫普遍低於10℃，合歡山高海拔地區夜間溫度甚至會降到0℃以下，民眾要到合歡山旅遊，務必穿著禦寒衣物、注意保暖，並建議結伴同行。