李玟（CoCo）飛往大陸參加節目《春晚進行時》時，當鏡頭特寫時，卻被網友發現臉緊繃到很不自然，被質疑整形整過頭，對此，知名醫師黃宥嘉有感而發表示：「這個社會就一起來提高心靈層次，不要只看外表下結論」。

對於李玟臉僵到被質疑整過頭，黃宥嘉表示有些人家庭工作兩頭燒，到了放假日也不能休息，因為要符合社會期待，最慘的就是一年365天都要把自己的期待放在最末的人，她表示大家都希望別人不要變醜、不要變老、不要變胖，等到別人回應去做醫美和整型手術，又會強調不希望看到醫美女性，甚至嘲諷對方「臉太僵，不自然」，讓她有感而發表示：「這個社會就一起來提高心靈層次，不要只看外表下結論，如果做不到，心靈層次很難提高」。

黃宥嘉表示世界不缺美女，所以做過美女就好，尤其選美冠軍更是，后冠只戴一年就要卸下交給別人做，雖然做美女好處很多，但是卻相當累，強調錢多、時間多的人，或是不知道人生目標的，才會立這種志向折磨自己折磨他人，希望鎖有人在新的一年，都能不要再被無聊的人折磨，也不要折磨自己。

對此，網友紛紛留言回應：「黃醫師的話總能讓中年少女內心寬慰許多」、「我看婆婆也是臉超僵硬，不過婆婆六年沒看到我，應該會長命百歲！互不為難，賀新年」。