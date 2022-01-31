懸疑影集《華燈初上》上映後造成轟動，劇情引起討論和推理，觀眾都恨不得從各種線索抽絲剝繭找出兇手，也讓眾人更期待第三季大結局，先前更傳出將於2月9日播出，製作人林心如被問及播出時間，也透露「2月多」；不過，Netflix官方臉書今（31）日公布2月片單，《華燈初上》卻不在上面，讓網友大崩潰。

《華燈初上》從開播至今話題不斷，尤其兇手到底是誰，是許多觀眾最想知道的答案，但必須等到第三季播出大結局才會揭曉；1月中旬《華燈》的主演們開直播爆料拍戲花絮，而林心如也意外透露第三季大概會在2月多播出，希望粉絲繼續支持。

Netflix官方臉書今（31）日公布2月片單，《華燈初上》卻不在上面，讓網友大崩潰。(圖/ 摘自Netflix臉書)

不過，Netflix官方臉書今日下午公布2月新上架片單，在一串影集中卻不見《華燈初上》，讓大票網友立刻崩潰，紛紛喊話「只想問華燈初上第三季的上架時間啊」、「華燈第三季還在藏啊」、「華燈初上第三季？？？」、「華燈跑去哪？」、「不，說好的兇手揭曉呢」、「過年不來一波華燈太可惜」、「說好的華燈初上咧」。

由林心如、楊謹華、楊祐寧、鳳小岳、張軒睿、劉品言、謝瓊煖、謝欣穎、郭雪芙等主演的影集《華燈初上》，第一季在去（2021）年11月22日播出，第二季則在去年12月30日上映，許多觀眾看完後，都在猜殺人兇手是誰，觀眾引頸期盼第三季大結局。