副總統賴清德日前出席宏都拉斯新總統就職典禮，與美國副總統賀錦麗寒暄交談，大陸外交部發言人趙立堅對此回應「台灣只是中國的一個省，哪來的什麼副總統」。對此，資深媒體人趙少康表達抗議，認為此舉只會升高台灣人的憤怒與仇恨值；但他也同時批民進黨稱台美關係為史上最佳，賀錦麗也沒稱賴為副總統，也戳破了蔡政府的大內宣。

資深媒體人趙少康。（本報資料照）

趙少康昨（30日）在臉書發文表示，中華民國的既存事實在主權及治權上都無可否認，台灣2300萬人應該獲得國際間的充份尊重、平等對待；一昧打壓台灣國際空間，無助兩岸關係。

趙少康呼籲趙立堅，尊重中華民國副總統及美國副總統會面的事實，不要玻璃心，否則只會升高台灣人的憤怒與仇恨值。

但另一方面，趙少康認為，民進黨不斷宣稱台美關係史上最佳，賀錦麗卻只稱賴清德為「對等官員」，不肯用正式官銜稱呼「副總統」，不只戳破蔡政府的大內宣，也傷了台灣人的心。除了高階官員在國際象徵性會面，對中華民國參與WHA、環保氣候組織、聯合國以及台美經貿協議也應該釋出更多實質利益，才能讓人民堅信，美國確實是可靠的戰略夥伴！

另外，國民黨台北市議員徐巧芯昨也在臉書發文表示，中華民國當然有副總統，民進黨執政時有賴清德、陳建仁，國民黨執政時有吳敦義、蕭萬長，他們都是台灣人民選出來的中華民國副總統。徐巧芯強調，此方式不會得到中華民國國人的尊重，也無益於兩岸交流。