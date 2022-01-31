今天是除夕，大陸解放軍2艘軍艦啟程馳援東加救災。（新華網）

今天是農曆除夕，是中國的傳統節日，環球網報導，在這一天萬家燈火團圓之時，中國國防部新聞發言人譚克非大校宣布：應東加王國關於火山災害救援的請求，中國軍隊派遣海軍艦艇於1月31日從廣州出發，啟運第二批中國援助東加物資，中共南部戰區海軍2艘艦艇組成的海上運輸編隊搭載1400餘噸救災物資，晝夜兼程奔赴東加執行運輸任務。

據央視報導，今天上午8時許，由中共南部戰區海軍兩棲船塢登陸艦五指山艦和綜合補給艦查干湖艦組成的赴東加執行運送救災物資任務海上運輸編隊從廣州出發。報導稱，執行此次任務的海軍艦艇具備遂行多樣化任務能力，能有效滿足此次運送救災物資任務需求。

這批運送的救災物資共計1400餘噸，主要包括移動板房（組合屋）、拖拉機、發電機、水泵、淨水器及應急食品、醫療防疫器材等物資。所有物資在裝載前，已完成多次消殺處理和抽樣檢疫。

此前，赴東加的2架軍運-20經過往返近30小時，2萬多公里的長途飛行，圓滿完成赴東加運送應急救援物資任務，於29日17時安全返抵大陸。運輸編隊指揮員吳健在返回歸建途中表示：「這次受領赴東加運送救災物資任務雖然路途遙遠，途中還遇到強對流天氣、火山灰等不利條件影響，但我們精心做好應對措施，確保本次運輸任務安全穩妥，彰顯了中國軍隊踐行使命的能力與擔當。」

值得注意的是，這並不是中國海軍艦艇首次赴東加執行人道主義救援行動，2018年8月13日，中國海軍和平方舟醫院船抵達東加努庫阿洛法港，開始為期8天的友好訪問和人道主義醫療服務。和平方舟曾於2014年的8月13日首訪東加開展為期7天的友好訪問和人道主義醫療服務。

公開報導顯示，五指山艦是目前最先進的兩棲登陸作戰艦艇，而查干湖艦則是中國海軍的新型大型綜合補給艦，是專門為航母編隊建造的中國第一款排水量超過4萬噸級的補給艦，航速大幅提升。

與空中救援物資編隊相比較，海上運輸編隊搭載的物資更多，運輸物資大約1400餘噸。此外，海上運輸編隊也非常大可能會視情為東加提供更多醫療服務。報導稱，「五指山艦作為編隊指揮艦還配備了專業醫療衛生人員和裝備，具備疫情防控和醫療救治能力。編隊也將根據東方後續請求，提供力所能及的幫助。」

《環球時報》引述軍事專家宋忠平分析，之所以選派五指山艦和查干湖艦執行此次任務，首先是根據此次任務性質所決定的。「此次赴東加主要任務是運送救災物資，五指山艦排水量有2萬多噸，運載能力比其它艦艇強大，其可以搭載裝甲車輛，因此有很大空間，可以用於裝載大型救援物資。而且大型設備在碼頭也可以通過裝載艙門直接裝載或者登陸上岸，方便物資卸載。」

其次，五指山艦還可以搭載直升機、氣墊登陸艇、衝鋒舟等，這些裝備在緊急時刻可以用於救災，尤其是直升機能在救援中發揮極大作用。第三，此次赴東加執行任務充滿很多不確定因素，東加當前還有間歇性火山噴發以及地震，「火山會不會噴發，還會不會有地震，這些都是不確定因素。而五指山艦設有醫療救護艙，有完備的戰場救護設施，其本身就是一個救助平台，具備綜合救援能力。並且在關鍵時刻，五指山艦還可以承擔撤僑的任務。第四，該型艦艇此前也曾赴亞丁灣執行護航任務，有豐富實戰經驗，抗災能力強，因此派該型艦艇執行此次任務非常有價值。

宋忠平認為，此次海上運輸編隊中的補給艦查干湖艦也非常有亮點，相比較傳統的903型補給艦，901型補給艦噸位更大，達到4至5萬噸的排水量，也可以搭載更多物資。

宋忠平認為，此次海軍艦艇赴東加執行救援工作最大的挑戰是是否會遇到海底火山噴發，包括海底地震引發的海嘯。因此，此行海軍肯定準備了多套應急預案，來確保人員和裝備的安全。

「但另一方面，此前中國軍隊並沒有應對火山的救援經驗，這也是一次積累經驗的過程。」宋忠平表示，「在除夕，解放軍遠赴東加執行救援任務體現出了中國作為大國的擔當和能力。當一些國家發生災難時，我們必須伸出援手，共同應對人類面臨的災難，這是對人類命運共同體最好的詮釋。」