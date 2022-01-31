北部黃姓男子幫人代購北、高65折高鐵票，交通部認為他是「代購黃牛」，依違反鐵路法裁罰1萬1605元。他不服提告，一審認為黃沒有任何加價出售車票圖利，以原處分有誤判黃勝訴。案經交通部上訴，台北高等行政法院日前認定，他所收取的費用屬合理費用，並非屬「車票價值加價」，判決黃男勝訴，駁回上訴確定。

黃男2015年架設「Transple旅眾」網路平台，代購台灣高鐵的65折團體車票，委託人除了支付基本的高鐵車票1055外，還需按次支付行政費用20元，以及郵寄費用80元，每張加價100元。如果委託人改採面交，黃男則在面交時退還郵寄費用。

交通部認為，黃在2015年4月到6月間加價販售車票，違反《鐵路法》裁處罰鍰1萬1605元，黃不服提告，主張他利用網路團購的機制，代為向高鐵申請團體票，20元的費用是與湊團團員約定的行政支出，而且交通部並未提出加價車票的時間、張數，裁罰並無明確事證。

判決指出，鐵路法處罰「先買後賣」、「囤票後加價」的壟斷行為，黃沒有向高鐵訂購團體票後預先囤票，收取的費用有行政支出、代為郵寄費用，黃可以依契約請求報酬、運送費用，並非「車票價值加價」難以認定有加價出售、圖利的情事，判決黃男勝訴。