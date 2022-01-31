一名網友替全車包膜，但師傅的手藝卻超級差。（翻攝臉書《爆廢公社》）

不少人為了防止愛車刮傷，會選擇替車子包膜。而一名網友分享，他日前請一位號稱「經驗20年」的師傅替賓士包膜，結果成品超悲劇，許多處膜沒服貼車體，讓他好崩潰。文章曝光後，引起網友熱議。

這名網友在臉書社團《爆廢公社》發文，稱自己在年前時替愛車賓士包膜，選擇一間正在推優惠的店家，替他包膜的師父掛保證自己已有十幾二十年的經驗，他最終選擇要價14999元的包膜方案，再花7000元加貼前保險桿。

豈料，原PO見到貼完膜的愛車直接大傻眼，透過原PO發出的照片可見，膜與車體沒有完全貼合，有些區塊浮出氣泡，有些則是膜完全翹起，就連膜與膜之間的接合處都十分明顯，可說是瑕疵滿滿。原PO也表示，師傅甚至還將汽車雷達包住，害他開車時雷達叫不停，直呼自己簡直是花錢受氣。

原PO的車體外觀多處浮起氣泡，邊緣的裁切也相當粗糙。（翻攝臉書《爆廢公社》）

文章曝光後，不少網友留言回應，「這手工不是我在講，真的有夠爛」、「貼成這樣真猛」、「這根本我阿嬤比你厲害來的」、「新手包都不會這樣…」、「這不叫包膜，叫貼紙吧」、「這工比我自己DIY還差，我以為我DIY貼的夠爛了」。

還有內行網友表示，品質好的汽車貼膜通常比烤漆還要貴，建議原PO若要全車保膜，選擇10幾萬的方案比較好；還有網友看完照片表示，貼成這樣，通常是很不好的膜，再加上師傅技術也很爛。至於雷達部分，也有網友解答，雷達並非不能包膜，而雷達會響是因為膜沒有緊密貼合。