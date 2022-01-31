明天就是大年初一，中央氣象局今表示，初一開始冷空氣將減弱，不過在中部以北的清晨氣溫仍會落在14、15度左右，仍須注意保暖。此外，明日也是水氣最多的一天，北部、東半部易有明顯雨勢，提醒民眾多留意。

氣象局表示，初一開始冷空氣減弱，氣溫回升，中部以北、東北部的清晨仍會有14、15度的低溫，還是會有涼意，請民眾注意保暖。

受到華南雲雨區東移影響，初一開始水氣將增多，在北部、東半部地區降雨時間增多，容易有明顯雨勢，中南部地區的降雨機率則略為提高，可能出現局部短暫雨。初一是水氣最多的一天，在中部以北、東南部、南部山區將有局部短暫雨，年初二中南部水氣減少，轉為多雲到晴，山區則會有局部短暫雨，而迎風面的北部降雨時間較多。

氣象局表示，初三到初四的清晨將有一波鋒面通過，中部以北、東半部、南部山區將出現局部短暫雨。這波鋒面後，下波的冷空就會南下，因此初四、初五這2天，受冷氣團南下、東北季風增強影響將再度轉涼。

初四開始，北台灣整日偏涼，加上水氣影響、雲量較多，氣象局預測將出現間歇降雨，而中南部在鋒面過後，水氣將逐漸減少，初四、初五將逐漸轉為多雲到晴的天氣，但山區還是會有零星降雨，還是要留意。

氣象局預測，新一波冷氣團低溫將落在初四、初五這2天，中南部早晚氣溫偏低，北部則是整日氣溫偏低，中部以北、東北部最低溫將來到12、13度左右，提醒大家注意保暖。

對於想上山追雪的民眾，若水氣交替配合得宜，初一到初四間，在3000公尺以上的高山會有降雪機率，氣象局提醒前往的朋友應留意路面結霜。至於海邊活動，由於初一東北風較強，台南以北到基隆北海岸、東南部恆春半島、澎湖金門的沿海空曠地區可能出現8-9級強陣風，氣象局也提醒民眾注意安全。