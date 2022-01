專注於室內設計和建築的線上雜誌「Architecture & Design」,經常分享建築、居家設計的照片,臉書粉絲專頁有超過3000萬人追蹤。該粉專30日分享了一張場景取材自台灣的「建築照片」,盛讚「台灣驚人的建築設計」,該照片作者為台灣攝影師Hazy。不過眾多網友看完卻驚呼:「那不是建築、那是墳墓」、「Taiwan night club(台灣夜總會)」。

「Architecture & Design」臉書粉專分享這張到照片還不到24小時,就已經獲得來自世界各地網友超過2萬個按讚數。不過許多網友也紛紛用英文留言回應:「那是墳墓」、「那是公墓」、「那不是魔戒中哈比人的房屋,那是墓地」、「死人的房子」、「Taiwan night club(台灣夜總會)」。還有網友搞笑說:「Are they available at Air BnB ?(可以在AirBnB訂房嗎?)」。

據自由時報報導,攝影師Hazy表示,該張照片是他去年清明節拍攝的,沒想到事隔快一年,熱度依舊不滅。