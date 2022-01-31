專注於室內設計和建築的線上雜誌「Architecture & Design」，經常分享建築、居家設計的照片，臉書粉絲專頁有超過3000萬人追蹤。該粉專30日分享了一張場景取材自台灣的「建築照片」，盛讚「台灣驚人的建築設計」，該照片作者為台灣攝影師Hazy。不過眾多網友看完卻驚呼：「那不是建築、那是墳墓」、「Taiwan night club（台灣夜總會）」。

「Architecture & Design」臉書粉專分享這張到照片還不到24小時，就已經獲得來自世界各地網友超過2萬個按讚數。不過許多網友也紛紛用英文留言回應：「那是墳墓」、「那是公墓」、「那不是魔戒中哈比人的房屋，那是墓地」、「死人的房子」、「Taiwan night club（台灣夜總會）」。還有網友搞笑說：「Are they available at Air BnB ?（可以在AirBnB訂房嗎？）」。

據自由時報報導，攝影師Hazy表示，該張照片是他去年清明節拍攝的，沒想到事隔快一年，熱度依舊不滅。