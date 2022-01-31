桃園美甲群聚案延燒到台北，美甲店確診個案的3名友人（18851、18852、18853）染疫，1月23日曾至台北車站、京站台北店、士林夜市等處。北市衛生局今說明，案18853開車來載女友到台北車站打疫苗，針對足跡重疊者已發送3420簡訊通知。

3名確診者1月23日曾經自行駕車至台北車站、Q square京站時尚廣場台北店、士林夜市、摩曼頓NIKE劍潭店、統一超商新福慶門市及士林十全排骨店。

衛生局專委歐佳齡指出，由於北車23日當天有2400人接種莫德納，歐佳齡說明，本國籍男性（案18853）開車載越南籍女友（案18851），及其女性友人（案18852）至台北車站接種站打疫苗，會針對這個部分有足跡重疊者發送足跡通知，3420則簡訊中，包含一部分同時段施打疫苗民眾，約上百人。

歐佳齡表示，外縣市確診個案 1月23日有北市場域足跡，均完成環境清消，目前發送3420則簡訊通知足跡重疊對象，因場域相當大，呼籲民眾，若同一時間有到那些場域者，可加強自我監測，或沒有收到簡訊但有去上述場域，也要定時量體溫監測，有疑似症狀請儘速就醫，到北市七大院區急診做篩檢，避免搭乘大眾交通工具。