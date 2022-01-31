國際液化天然氣價狂飆，中油今聲明，因國際天然氣市場價格上揚，依據氣價公式，2月份國內天然氣價格價「應大幅調漲」。儘管如此，仍稱配合春節穩定物價政策，2月天然氣將不予調整。

天然氣凍漲後，不僅民生、工業天然氣價維持原價，已經連7漲的電業用氣價也不調，台電可暫緩口氣。

目前家庭公用事業天然氣批價維持每度8.88元，但是電業用天然氣每度已高達11.53元，連續七漲漲幅幾達4成。但這些遠遠不及國際成本飆升幅度，也造成中油去年光賣天然氣就虧掉749億。