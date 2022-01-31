影／樹林資源回收廠陷火海 驚人黑煙直衝天際 16:272022/01/31 中時新聞網 蘇育宣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市樹林區佳園路三段一處資源回收廠31日下午3時許，發生火災。（翻攝照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 影／樹林資源回收廠陷火海 驚人黑煙直衝天際（翻攝影片） 訂閱影音： 中時新聞網 新北市樹林區佳園路三段一處資源回收廠今（31日）下午3時許，發生火災，火勢一度猛烈，據了解，消防隊獲報後已緊急出動至現場佈設水線搶救，稍早火勢已獲控制，經初步了解並無人員受傷，詳細起火原因仍待進一步釐清。 鐵皮倉庫冒大火人員急逃 濃煙直竄天際 王仁甫大手筆煎牛排寵粉無極限 季芹再飆豪語包遊艇出海 #樹林 #失火 #火災 #資源回收廠 #新北 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 沙烏地藏4500年前古墓群 沒人知多大 衛星拍下驚人範圍 15:292022/01/19 歷史 壽山獼猴慘變「白猴」 學者研究2年揭「全身無毛」驚人真相 16:502022/01/30 生活 清宰相劉羅鍋沒有駝背 劉墉墓被挖出 真實身高太驚人 09:002022/01/30 歷史 建築大師聯手鉅獻 麗源建設打造生態度假宅 21:032022/01/24 房市新訊 NFT熱 當代藝術2021價量登峰 04:102022/01/27 財經要聞 捷運樹林線提高預算 四度招標 04:102022/01/28 地方新聞 樹林警連18天酒駕大執法 發現民眾騎電動自行車酒駕比例超高 14:352022/01/17 社會 高雄鐵皮屋倉庫起火狂燒40分鐘濃煙竄天 財損粗估50萬 12:202022/01/30 社會 實力驚人！藍營的「他」出訪英國下周將訪美 與政壇大咖合影曝光 09:352022/01/29 政治 劉亦菲不只仙氣神顏！胸下全是大長腿 無P照曝光比例好到驚人 11:182022/01/22 娛樂 樹林科技工廠狂燒170坪 新北70輛消防車灌救 07:532022/01/17 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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