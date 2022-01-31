影／樹林資源回收廠陷火海 驚人黑煙直衝天際（翻攝影片）

新北市樹林區佳園路三段一處資源回收廠今（31日）下午3時許，發生火災，火勢一度猛烈，據了解，消防隊獲報後已緊急出動至現場佈設水線搶救，稍早火勢已獲控制，經初步了解並無人員受傷，詳細起火原因仍待進一步釐清。