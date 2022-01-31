新北市樹林區佳園路三段181巷一處資源回收廠下午3時許傳出火警，火勢猛烈烈焰沖天，警消獲報後，共出動171名警義消、各式消防車56輛前往救援，目前正佈線搶救中，下午4時許控火勢已控制，幸無人員受傷，確切火警原因仍待釐清。