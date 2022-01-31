樹林資收場除夕傳火警 幸無人傷亡 16:362022/01/31 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 樹林區佳園路三段181巷一處資源回收廠下午3時許傳出火警，消防局獲報後隨即前往救援。（新北市消防局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市樹林區佳園路三段181巷一處資源回收廠下午3時許傳出火警，火勢猛烈烈焰沖天，警消獲報後，共出動171名警義消、各式消防車56輛前往救援，目前正佈線搶救中，下午4時許控火勢已控制，幸無人員受傷，確切火警原因仍待釐清。 《產業》台北君悅火警有驚無險 營運影響不大 建築大師聯手鉅獻 麗源建設打造生態度假宅 #火勢 #火警 #樹林 #資收場 #無人傷亡 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 避免人潮群聚 2022樹林之美新春嘉年華點燈儀式取消 22:092022/01/27 寶島 疑火警逃生不及 桃園獨居老翁送醫不治 10:222022/01/28 社會 竹縣紅樹林橋修復 10月完工 04:102022/01/24 地方新聞 美海軍發展最強抗中計畫 專家指出致命弱點 16:552022/01/27 軍事 樹林潭興街社區海砂都更案「專案輔導」 11:212022/01/19 區域情報-新北 101大樓傳火警 B2垃圾壓縮機消冒濃煙 消防急救援 15:152022/01/27 社會 花蓮2賞鯨船突起火 老船長損千萬 04:102022/01/18 地方新聞 捷運樹林線提高預算 四度招標 04:102022/01/28 地方新聞 樹林警復古「放送頭」前進市場 向長者宣導交通安全 11:062022/01/26 寶島 花蓮豐濱石梯港2賞鯨船被燒毀殆盡 包含賞鯨起源「海鯨號」 10:132022/01/17 社會 桃園市大園區清晨惡火 老夫妻葬身火窟 09:202022/01/17 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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