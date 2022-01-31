男童和他媽媽2天1夜旅遊，環保局派員在台中火車站與附近商家進行全面清消。（台中市政府提供）

13歲男童確診個案18905，他和媽媽在台中市2天1夜旅遊，地點廣泛且都在知名商圈不能掉以輕心。（台中市政府提供）

台中公布13歲男童足跡！ 台中火車站、審計新村、鐵板燒並搭3班公車。

台中市31日無新增本土確診個案，但接獲新北衛生局通知確診者有台中足跡。市長盧秀燕要求衛生局展開跨地、跨局處疫調，並指示環保局清消足跡，昨下午開線上記者會向市民報告。盧秀燕表示，該確診者13歲少年沒有打過疫苗，他與媽媽在台中市2天1夜旅遊，地點廣泛且都在知名商圈不能掉以輕心，有與確診者足跡重疊民眾應儘速前往篩檢。

衛生局副局長邱惠慈說，新北市通知31日新增確診個案18905，是名13歲的男童，於1／25、26兩日有台中旅遊足跡。他1／25與媽媽搭乘自強號火車至台中火車站，入住高苑商旅中正店，後續搭乘公車至審計新村，再到漢口路上的古猗園灌湯包用餐，晚間21時赴元春鐵板燒中華店用餐。

18905確診者隔日1／26與媽媽又到成功路上，信兵衛手作丼飯壽司生魚片店用餐，再到台中火車站鐵支路咖啡交易所喝咖啡，接著就乘坐自強號火車赴高雄左營站。

邱惠慈指出，因疫調時間較短，呼籲有足跡重疊者可至中國醫藥大學附設醫院癌症中心大樓側門後端戶外篩檢站（1／31-2／2）、中山醫藥大學附設醫院急診戶外採檢站（2／1）、澄清醫院(平等院區)急診室篩檢站（1／31-2／1），進行相關篩驗，詳情可至衛生局官網或臉書查詢詳細篩檢時間。

觀光旅遊局長韓育琪說，台中高苑商旅中正店，經查該時段僅有7入住(含確診者及其母親)，另該日有4名員工上班，皆已造冊通知篩驗，旅店於31日下午完成清消保護旅客防疫安全。

環保局表示，接獲消息後，已組織清消團隊開赴各地清消，目前將已知足跡點都進行清消，另也會要求店家展開清消作業。經發局也會通知店家清消後，獲市府同意後始可復業。

交通局長葉昭甫表示，確診者1月25日當天曾搭乘300、79、307路公車，駕駛均已進行快篩，皆為陰性，車子並召回進行清消，提醒民眾當天有搭乘這3班公車者，可就近到這3家醫院進行快篩。