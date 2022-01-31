女星安以軒老公、身家百億的澳門德晉售團CEO陳榮煉，29日傳出陳榮煉疑似捲入太陽城集團創辦人周焯華（洗米華）的洗錢案，陳榮煉所控制的澳門勵駿擔憂受到波及，隨即宣布集團由管理人員團隊經營，陳榮煉個人事務與集團無關，但是投資人不買帳，周一(31日)盤中一度崩跌30%。

適逢港股農曆春節開市半天，澳門勵駿開在0.48港元、重挫逾15%，隨著賣單湧現，盤中一度觸及0.4港元低點、暴殺近30%，終場收在0.45港元，狂跌21.05%。

澳門勵駿在陳榮煉被捕後，周一下午再度聲明，陳榮煉為免分散公司的注意力及出於公司股東的整體利益，已經辭去公司執行董事、董事會聯席主席兼行政總裁職務，即日起生效。

根據先前官方通報，洗米華案為牟取非法利益，發展境內人員為股東級代理和賭博代理，通過高額授信、推廣賭博業務、提供車輛接送服務和技術支援等方式、手段，組織中國公民赴其承包的境外賭廳賭博、參與跨境網路賭博活動；此外，利用地下錢莊等非法管道為賭客提供資金結算服務，逐步形成以周焯華為首，張甯甯等人為骨幹，人員固定、層級明確、人數眾多的跨境賭博犯罪集團。

早在1月中旬，市場就傳出澳門當局將修訂娛樂場幸運博彩法律制度，建議明訂賭場牌照批給數量最多6個，並明文禁止轉批給，批給期也大幅縮短至10年，最多情況只能延長3年。

澳門當局有意修訂娛樂場幸運博彩法律制度（博彩法），建議明訂賭場牌照批給數量最多6個，並明文禁止轉批給。此外，批給期不多於10年，例外情況下最多可延長3年，導致澳門博彩類股全面重挫。

周一除了澳門勵駿大跌，銀河娛樂股價下跌2%，永利澳門微漲0.29%，金沙中國走跌0.69%，新濠國際發展收漲1.11%，美高梅中國收在平盤，澳門博彩控股收跌0.60%。

澳門博彩業近年來受到新冠疫情重創，以及北京當局認為大陸富豪前進澳門藉此將資金洗出中國，以及想推動澳門經濟從博彩觀光業轉型，開始對澳門博彩業大力整頓。澳門經濟財政司司長李偉農去年一場新聞發布會上，討論政府推動博彩業「持續及健康」發展的目標，表示將通過完善現行法律制度來實現。李偉農指出，賭牌數量為關注焦點，為社會發展、經濟增長、民生福利、財稅收益帶來一定規模效應，但不能無限制發展。

北京當局還提議，將加強賭場背景審查與行業門檻，預計會在2022年6月前修訂法規，預料美資賭牌將在此期限到期，受創程度恐怕也最深。

澳門有6家賭場牌照將於2022年6月到期，牌照通常有20年期限，但實際上更少，其中美資賭牌包括總部位於拉斯維加斯的永利渡假(Wynn Resorts Ltd.)、美高梅國際酒店集團(MGM Resorts International)和拉斯維加斯金沙集團股份有限公司(Las Vegas Sands Corp.)，都在等待政府進一步說明未來政策。由於澳門為全球最大博彩市場，以上這些企業靠澳門為主要收入來源。