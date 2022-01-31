全台海拔最高的賞櫻景點「福壽山農場千櫻園」，目前緋寒櫻正盛開，建議平日蒞臨賞櫻最好。(福壽山農場提供)

全台海拔最高的賞櫻景點「福壽山農場千櫻園」，目前緋寒櫻正盛開，建議平日蒞臨賞櫻最好。(福壽山農場提供)

全台海拔最高的賞櫻景點「福壽山農場千櫻園」，目前緋寒櫻正盛開，還有些許偷跑的富士櫻及昭和櫻也開了，隨後大島櫻和吉野櫻接力登場，預計櫻花季將至4月初為止；因近年來遊客如織，農場為加強管理及提高服務，今年2月12日收費開放，一票就可農場玩透透。

福壽山農場副場長王仁助表示，農場千櫻園生態景觀園區，在2019年首次開放遊客參觀，占地8公頃，種植了很多品種的櫻花，有三大特色分別是「人車分道」可以安心賞櫻不必閃車子；「拍照方便」櫻花有矮化栽培，站在櫻花樹下隨便擺 POSE，上傳就是網美照。

福壽山農場「不必事先申請入園」，由於栽種品種多且花期長，不必擠在同一時間上山賞櫻，不過，鑒於國人偏好集中在周休或連續假日出遊，推估228連假及周末塞車恐是難免，建議平日蒞臨賞櫻最好。

王仁助強調，為方便遊客掌握及時花況，農場FB 官方粉絲團不定期推出賞櫻預報，目前已推出第3報，最及時的花況隨時放送，還有小編帶你農場趴趴走，歡迎加入農場粉絲團掌握最新花況。