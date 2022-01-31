今天是除夕夜，綠委高嘉瑜透過社群平台表示，「除夕就是要整理房間」，並分享自己房間整理乾淨的照片，許多眼尖網友看到床頭一個熟悉泛黃的枕頭，驚喊「口水漬的枕頭居然還在，重新做人失敗」。

高嘉瑜除夕大掃除房間。（圖片摘自高嘉瑜臉書）

高嘉瑜今在臉書發文表示，「除夕就是要整理房間，煥然一新，重新做人啊」，並分享自己整理乾淨的房間，不過，照片中的泛黃枕頭引起網友的注意，因為那個枕頭就是2020年引起轟動的「口水漬」枕頭。

許多網友都在其po文底下留言表示，「那個黃枕頭，就跟小被被一樣，不管多久或變怎樣，都是香的，一樣會不離不棄」、「那個枕頭套怎麼還在」、「這枕頭絕對是傳家之寶等級，要好好保存」、「那個枕頭真的不行」、「我要吐了」。

為何一個泛黃枕頭會引起網友注目，事件起因還要回到2020年，高嘉瑜那時感嘆租屋10年仍買不起房，卻被起底名下有2筆建物、4筆土地，引發批評聲浪。對此，高嘉瑜澄清並公開租屋處房間「慘況」，其中，一顆泛黃的枕頭成為討論焦點。高更特別發文訴說「枕頭的故事」，指出這顆枕頭是從自家基隆百貨行帶來台北的，媽媽告訴她，這一顆賣800元是10年前店內最高級的枕頭；而這款枕頭現已停產，堪稱「時代的眼淚」。