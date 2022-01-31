前美女主播陳海茵2020年離開主播台後，和設計師先生帶著女兒一起飛到美國生活，日前驚喜透露要返台過年，曬出打疫苗照片和已自費做快篩、PCR檢測等；陳海茵昨（30）日在臉書曬出抵達桃園機場的照片，意外見到驚悚慘況，陽性的旅客不知所措地立刻被救護車載走，回想起都很震撼。

陳海茵日前才在臉書分享打第三劑疫苗的副作用，還有準備回台灣過年，感嘆回家的路有多不容易，「春節機票漲價、防疫旅館爆滿難訂，機票、酒店一位難求」、「又擔心萬一機上中標嚇飛機要直接進醫院，這中間的煎熬難以形容」；還得面對一些網路酸民揶揄，但她仍堅強表示，「要不是真的想家、有事要處理，這些返台旅客誰願意花這麼多錢、這麼舟車勞頓奔波？」。

昨日陳海茵再度更新近況，上傳多張抵達台灣桃園機場的照片，表示「雖然除夕到整個虎年都要在隔離中度過，但是回自己家鄉心情就是不一樣」；即便很開心返鄉，但機場慘況仍讓她怵目驚心，一下飛機就有大陣仗防護衣人員，快速替旅客進行檢測，結果也馬上出爐。

陳海茵說到，被唱名是陰性的旅客，就能走綠色通道離開，而檢測出陽性的旅客就得走紅色通關，立刻被救護車載走，她有注意到幾名被叫到陽性的旅客，一臉尷尬茫然又不知所措，「被迅雷不及掩耳的速度帶離現場」；她也感慨，以往農曆年的桃園機場，就像菜市場般熱鬧，如今這兩年多卻空蕩蕩、門可羅雀，「空氣中瀰漫著不安的氣氛與消毒水的味道，絲毫沒有一點點年味」。

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