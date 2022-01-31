今天除夕夜，也是一年一度家族返鄉團聚圍爐的重要節日，不少長輩最關心的就是兒孫在外打拼過得好不好。一名母親在除夕夜前夕，收到兒子希望幫忙多準備一雙筷子的消息，喜出望外，但看到木頭兒子給出的原因後傻眼，直呼「不用回來了」。

網友在臉書《爆廢公社公開版》PO出一張母子對話，只見兒子通知媽媽會在除夕前一天返家，媽媽則反問「今年要不要多準備一雙筷子」，兒子秒答「當然要」，讓媽媽開心不已，以為兒子終於找到另一半。

直男兒子完全看不懂母親話中含意，讓網友都笑翻。(圖／爆廢公社公開版)

但媽媽開心不到幾秒，兒子下一句竟說：「我們北部(疫情)滿嚴重的，用公筷比較安全」，氣得媽媽當場叫兒子不用返鄉了。

對話曝光讓網友全笑翻，紛紛留言：「沒媳婦你可以滾了」、「果然是親媽XD」、「瞬間少了兩雙筷子」、「這兒子也太木頭了」、「直男兒子無誤」、「難怪到現在還單身」，也有人指出：「這加藤軍去年的圖啊XD」、「去年的圖吧，現在疫情高雄嚴重多了」。