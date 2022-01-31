一名人夫在網路上吐苦水，透露自己意外在色情網站上，發現老婆與前任的12部性愛片，雖然老婆坦承是被前男友外流，也已向對方提告，但他還是感到很崩潰。文章曝光後，掀起網路熱議。

一名人夫在爆料公社App匿名公社發文，透露自己與老婆是透過朋友聚會認識，兩人在一起之後迅速墜入情網，不到1年就閃婚，隔年也迎來第一個寶寶。

人夫表示，他日前出差返回飯店休息時，打開成人網站瀏覽影片放鬆，卻在他點開一個影片時，發現影片中的女主角撞臉「老婆」，女主角看起來比老婆年輕，猶如雙胞胎，直到他發現女主角胸前與大腿前的痣與老婆如出一轍，他才確信影中的女子就是他老婆。

人夫說，他在色情網站中的本土區發現老婆的12部影片，當下絕望到想離開人世，事後他鼓起勇氣詢問老婆，老婆才崩潰坦承是「前男友上傳」，後來老婆也鼓起勇氣面對過往，蒐集遭外流的性愛片，在律師的協助下向前男友提告。人夫也呼籲，現在的手機都有綠影功能，情侶熱戀時難免濃情密意，做出日後後悔的事，提醒女生得小心再小心。

文章曝光後，許多網友在留言區回應，「她是受害者，她現在更需要你的支持及陪伴」、「如果男主都是同一個人 十之八九是被偷拍放上網」、「這好崩潰喔...雖然都說不要追究過往 但誰能真的毫不在意..」。