一輛客運輪胎突冒煙，消防人員趕緊到場處理。（讀者提供／洪靖宜高雄傳真）

連假第三天，高雄中正交流道一輛載有乘客的國光客運右後輪處不明原因突然冒煙，車上乘客嚇得趕緊逃下車，消防局獲報後出動4車13人前往救援，順利撲滅，所幸無人員受傷。

高雄中正交流道下31日近16時許，一輛載有乘客的國光客運右後輪處突冒火，正好經過的其他駕駛趕快告訴司機，一旁疏導交通員警見狀也立刻上前幫忙，消防局獲報後出動4車13人前往救援，順利撲滅，當時車上乘客約26人緊急下車，所幸無人員受傷。