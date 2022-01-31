除夕夜驚魂！高雄國光客運右輪突冒火 26名乘客驚逃 17:312022/01/31 中時 洪靖宜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 一輛客運輪胎突冒煙，消防人員趕緊到場處理。（讀者提供／洪靖宜高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 一輛客運輪胎突冒煙，消防人員趕緊到場處理。（讀者提供／洪靖宜高雄傳真） 連假第三天，高雄中正交流道一輛載有乘客的國光客運右後輪處不明原因突然冒煙，車上乘客嚇得趕緊逃下車，消防局獲報後出動4車13人前往救援，順利撲滅，所幸無人員受傷。 高雄中正交流道下31日近16時許，一輛載有乘客的國光客運右後輪處突冒火，正好經過的其他駕駛趕快告訴司機，一旁疏導交通員警見狀也立刻上前幫忙，消防局獲報後出動4車13人前往救援，順利撲滅，當時車上乘客約26人緊急下車，所幸無人員受傷。 高雄訂房回溫 春節冠軍遊程出爐 疫情隱憂 3大4小傳播鏈找嘸源頭 #國光客運 #交流道 #後輪 #高雄 #乘客 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北市捷運站內打架去年整年184件 警方公開畫面呼籲乘客平心靜氣 15:212022/01/30 社會 春節連假首日 高雄各地上午車流正常 觀光區未爆車潮 13:282022/01/29 生活 屏東確診女童Ct值曝光 曾泡湯、遊墾丁 兩度光顧星巴克 14:032022/01/30 生活 高雄賞花燈照美照 墾丁吹海風看日落 04:102022/01/29 產業特刊 高雄住房率回溫 網票選春節最佳遊程出爐 14:092022/01/29 生活 高雄今＋9！某牙科醫護確診 市府急匡列122人採檢 15:132022/01/31 生活 神山錢進港都 房市添動能 04:102022/01/30 財經要聞 高雄港銅鐘奏樂 即起啟動 大港橋配合燈會 延長通行 04:102022/01/30 地方新聞 礁溪長榮群聚燒到高巿幼兒園 陳時中認：社區風險在高雄 14:202022/01/30 生活 國道車潮湧現 初三初四北返塞到半夜 04:102022/01/29 社會新聞 台灣燈會25米長《空氣人》超吸睛 智慧賞燈抽紅包 14:352022/01/30 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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