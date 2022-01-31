日前馬英九前總統辦公室發聲明反擊民進黨團總召柯建銘，指自已在2014年曾到義光教會探視當時正在禁食抗爭的民進黨前主席林義雄；當年是林幕僚的民進黨立委洪申瀚還原當年，根本沒人看到馬轉交卡片給林義雄。

洪申瀚今還原當年情形指出，馬英九是到場三分鐘簽名後草草離開，對外放話說有交卡片給林，但根本沒人看到馬轉交卡片，洪重轟馬當年行徑「鬼鬼祟祟、沒膽沒種」！

洪說，當時，支援小組與核四公投促進會幾乎問遍所有現場工作人員或是教會人員，確實沒人收到馬英九或周邊人給的任何東西，更別說是卡片。但就在幾個小時後，又是從特定媒體上，看到這張「卡片」的照片和上面的留字：『……我願代表政府對您承諾：核四經由國內外專家嚴格安檢完成後，交由全民公投來決定它的未來。』」

洪嗆馬「柯總召說的沒錯，馬英九『不敢』去義光教會，我認為一點都沒錯！」

洪也痛批馬，「馬英九真的『敢』光明正大，或是帶著反省到義光教會？歷史都會被記下來檢驗的，不要把台灣人都當成白痴好嗎？」

洪申瀚說，大過年的，其實很不想再打政治口水。但看到馬英九說自己也去過義光教會，他真的只想嘔吐而已。因為，2014當年，我是林義雄先生停建核四禁食行動的支援小組成員，我他就在義光教會的現場，親眼目睹馬英九毫不光明磊落的所作所為。

洪表示，當時義光教會情境的背景是，核四試運轉測試經過五六年，始終過不了原能會的審查，社會大眾對於馬英九一定要運轉核四的偏執，越來越沒耐心跟憤怒。太陽花佔領運動後，林義雄發起絕食行動，環保與社運團體加入聲援，引發社會大眾對馬政府更巨大的社會壓力。

洪回憶，「林義雄先生在2014年4月22日早上抵達義光教會，開始展開絕食（林先生的用語是禁食），社會壓力開始醞釀，群眾往義光教會集結。4月23日一早，總統府傳出馬英九要到義光教會現場關心林先生的絕食行動，希望緩和社會壓力。

他說，但馬英九到義光教會外的報到處簽名後（就是馬辦秀出的照片），根本沒有三分鐘就草草快速離開，卻只在離開時放話給媒體說，他有寫了一張卡片，已轉交給林義雄先生。卡片？根本沒人看到什麼馬英九轉交什麼卡片啊？」

洪強調，「當時，支援小組與核四公投促進會幾乎問遍所有現場工作人員或是教會人員，確實沒人收到馬英九或周邊人給的任何東西，更別說是卡片。」

他說，「如果馬英九真的有轉交卡片，工作人員怎麼可能不連忙慎重轉交林先生？如果是轉交過程有所漏失或是遺失，那媒體怎麼可能會有卡片的照片和文字？」

洪痛批，「真是讓人覺得荒謬至極，馬英九跟當時總統府透過特定媒體，鬼鬼祟祟搞了一齣轉交卡片的假戲，根本就是自導自演。