今天是除夕夜，行政院長蘇貞昌透過社群平台，向全台人民拜年，並代表政府，向看顧台灣的防疫人員和醫護同仁，致上最深的感謝。

蘇貞昌今在臉書投過影片表示，就在大家準備要吃年夜飯的同時，許多防疫人員、醫護同仁正在值班，防疫車隊在公路上奔波、國軍同袍戍衛空疆海疆、警消人員維持行車與居家安全，為台灣辛苦了兩年多的指揮中心，依然不分日夜顧著崗位。對於這些人的貢獻，蘇貞昌直言，自己要代表政府，向這些看顧台灣的英雄，致上最深的感謝。

蘇貞昌稱，過去的這一年真的辛苦，全世界因為疫情肆虐，生活受到重大的影響。而台灣在總統蔡英文的領導下，全民團結合作，不僅遏制病毒、還能在疫情中拚出11年來最好的經濟成長，政府也將經濟成果與全民共享。

儘管病毒持續在變化，蘇貞昌強調，「我們也努力做著更好、更完善的準備，唯有我們堅定信念、團結努力，才能關關難過，關關過」。蘇貞昌說，「攜手同心」雖然是一句老派的呼籲，也是台灣能夠在世界上揚眉吐氣的原因。

蘇貞昌指出，大家生活在同一個國家，每一個人都有責任把台灣守好，「我們一定要把更好的台灣一代一代傳下去」。這是自己對所有政府人員的期待和要求，也是大家應該一起努力的目標，「新的一年，讓我們一起加油，祝福大家新年快樂，願台灣永遠自由民主」。